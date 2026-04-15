На Слънцето се е образувала голяма "дупка“ в атмосферата му, известна като коронална дупка. Тя постепенно се завърта и вече е насочена към Земята.

От този регион се излъчва ускорен слънчев вятър, който се очаква да достигне нашата планета около 19–20 април. При взаимодействието му със земната магнитосфера има вероятност да се активират слаби геомагнитни смущения от клас G1, съобщава Мeteo Balkans.

Тези явления обикновено не са опасни, но могат да доведат до:

- леки смущения в радиокомуникациите

- минимални колебания в работата на сателитни системи

- възможност за слаби полярни сияния в по-високите географски ширини

Короналните дупки са области от Слънцето, откъдето магнитното поле се "отваря“ към космоса, позволявайки на слънчевия вятър да излиза с по-висока скорост. Именно този поток е причината за очакваните геомагнитни ефекти при срещата му със Земята.

Астрономите продължават да следят развитието на явлението и евентуалната му сила при достигане на планетата.