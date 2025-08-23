ЗАРЕЖДАНЕ...
Голяма възможност се разкрива за 3 зодии на 24 август 2025 г.
Ще преживеем какво се случва, когато възможността срещне желанието и от тази сделка ще постигнем напредък. На 24 август една малка възможност ще предизвика толкова голяма промяна, че ще си благодарим, че сме достатъчно умни, за да разпознаем дара, който ни е даден. Юпитер възнаграждава смелостта, а Луната ни позволява да я усетим емоционално.
1. Овен
За вас, Овни, подравняването Луна-Юпитер ще ви накара да се чувствате развълнувани за това, което предстои. Много неща се случват в живота ви в момента и вие обичате идеята за добро предизвикателство. Това също е хубаво нещо, тъй като предизвикателство ви очаква.
На 24 август можете да очаквате късмет, който ще ви разкрие колко невероятни сте. Вероятно вече знаете това, но винаги е хубаво да получите потупване по рамото. Всички ние имаме нужда от малко космическо потвърждение от време на време.
Овни, много близкото бъдеще се готви за вас и вие се справяте страхотно. През цялото време знаете, че сте предопределени за по-добри неща и ето ви тук. По-добрите неща са точно зад ъгъла. Наслаждавайте се!
2. Дева
Деви, космическото подравняване на Луната и Юпитер ще ви насърчава да мислите по начини, които са далеч извън обичайните ви рамки. Влиянието на Юпитер разширява обхвата ви и ви помага да разпознаете възможности, които обикновено бихте пренебрегнали.
На 24 август някой ще ви представи идея и тя ще предизвика бунт в ума ви, по всички правилни начини. Оптимизмът ще ви обземе и преди да се усетите, ще се възползвате от няколко грандиозни възможности, пише YourTango.
В този момент ви става ясно, че това е вашият избор. Можете или да продължите с този успех, или да го пуснете да си отиде. Това зависи от вас; изглежда обаче, че ще сте решени на още, още и още. Както трябва!
3. Стрелец
С Юпитер, водещ на 24 август, можете най-добре да вярвате, че сте в добра форма, що се отнася до възможностите. Много хубави неща ви очакват, Стрелеци, и вашата задача е да разпознаете момента и да се нахвърлите.
Около вас се рее възможност за кариера и ще започнете да я научавате, когато случайно чуете някой да казва нещо. Разговорът върши работа, тъй като думите предават цялото значение, от което се нуждаете. Обърнете внимание!
