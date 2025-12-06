Актьорът и водещ на редица предавания Димитър Рачков бе обявен за почетен гражданин на Бургас след решение на ообщинския съвет. Това стана на Никулден - празника на Бургас. Ето какво коментира той:"Благодаря на Община Бургас и на всички бургазлии за честта да бъда удостоен със званието "Почетен гражданин на Община Бургас" - написа актьорът и тв водещ в инстаграм. - Приемам това признание с огромна благодарност и с още по-голяма отговорност. Това е чест, която трудно се побира в думи, защото Бургас е моят дом. Тук съм се научил да мечтая, да се смея на глас, да бъда себе си. Вярвам, че да бъдеш истинска част от един град не означава само да си роден в него или да носиш името му със себе си. Означава да вървиш по главната му улица с изправена глава и да можеш спокойно да гледаш хората, с които се разминаваш, право в очите. Благодаря на всички бургазлии за топлината и обичта.Където и да ме отведе пътят занапред, Бургас винаги ще бъде мястото, към което се връщам с обич, с уважение и с усмивка.Благодаря ви от сърце!"