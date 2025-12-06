Голямо признание за Димитър Рачков
©
"Благодаря на Община Бургас и на всички бургазлии за честта да бъда удостоен със званието "Почетен гражданин на Община Бургас" - написа актьорът и тв водещ в инстаграм. - Приемам това признание с огромна благодарност и с още по-голяма отговорност. Това е чест, която трудно се побира в думи, защото Бургас е моят дом. Тук съм се научил да мечтая, да се смея на глас, да бъда себе си. Вярвам, че да бъдеш истинска част от един град не означава само да си роден в него или да носиш името му със себе си. Означава да вървиш по главната му улица с изправена глава и да можеш спокойно да гледаш хората, с които се разминаваш, право в очите. Благодаря на всички бургазлии за топлината и обичта.
Където и да ме отведе пътят занапред, Бургас винаги ще бъде мястото, към което се връщам с обич, с уважение и с усмивка.
Благодаря ви от сърце!"
Още по темата
/
Още от категорията
/
Климатикът в зимен режим – оптималната температура и нещо задължително, за да не товарим сметката за ток
05.12
Пътешественикът Пламен Узунов: Саудитска Арабия в момента търси своята туристическа самоличност
05.12
Изключвайте лампички на елхата, когато не сте вкъщи. 30% от пожарите по празниците се дължат на светещата украса
05.12
Ново проучване разкри: Над 60 000 пингвини умират от глад след спад на основния им хранителен ресурс
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Климатикът в зимен режим – оптималната температура и нещо задължи...
22:09 / 05.12.2025
Шеф Веселин Юнаков: Категорично имаме почва за ресторанти "Мишлен...
14:46 / 05.12.2025
Изключвайте лампички на елхата, когато не сте вкъщи. 30% от пожар...
14:04 / 05.12.2025
Бурята "Байрон" връхлита Гърция: Обявиха червен код за опасно вре...
09:01 / 05.12.2025
Днес някои ще получат подарък от съдбата, други ще се сблъскат с ...
08:50 / 05.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.