Горан Благоев: Следващият път очаквам водещата да се появи по прашки и с камшик в ръка
"Минижуп и дълги, изкуствени мигли - в праймтайма... Следващият път очаквам водещата да се появи по прашки и с камшик в ръка. Това вече не е национална телевизия, а програма, която трябва да се излъчва след полунощ с червена точка 18+. Кошлуков, време ти е да се пенсионираш.", написа Благоев в соицланите мрежи
Коментарът бе насочен към Павела Апостолова-Сеганов, която от 1 септември се присъедини към дирекция "Спорт“ на БНТ.
Павела Апостолова-Сеганов завършва бакалавър "Журналистика“ с профил "Телевизия“ и магистратура "Спортна журналистика“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски“.
Има опит като репортер и водеща на спортни новини в различни медии. Наред с журналистиката, участва в пълнометражни и късометражни филми, както и в телевизионни сериали.
Благоев пък бе автор и водещ на предаването "Вяра и общество“ на Българската национална телевизия до декември 2020 годин, когато напуска БНТ. В средата на 2020 г. влиза в конфликт с генералния директор на БНТ Емил Кошлуков по повод писмо на представители на Св. Синод срещу "Вяра и общество“
Промени в Nova
18.02
Проф. Пламен Павлов: Това е безспорно една гениална заслуга и това го равнява с великите личности в световната история
12:13
Разкритията за нейните финансови зависимости хвърлят нова светлина върху това колко далеч може да стигне един аристократ, за да поддържа фасадата на лукса
18.02
Димо Алексиев си намери работа
10:37 / 18.02.2026
Опасно време! Издадени са предупреждения за днес във Варна
08:36 / 18.02.2026
Празник е! Ако днес духа северен вятър, очакват се още студове
08:29 / 18.02.2026
