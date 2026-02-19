Доскорошният водещ в БНТ Горан Благоев изрази публично възмущението си от външния вид на своя колежка. В социалните мрежи той коментира:"Минижуп и дълги, изкуствени мигли - в праймтайма... Следващият път очаквам водещата да се появи по прашки и с камшик в ръка. Това вече не е национална телевизия, а програма, която трябва да се излъчва след полунощ с червена точка 18+. Кошлуков, време ти е да се пенсионираш.", написа Благоев в соицланите мрежиКоментарът бе насочен към Павела Апостолова-Сеганов, която от 1 септември се присъедини към дирекция "Спорт“ на БНТ.Павела Апостолова-Сеганов завършва бакалавър "Журналистика“ с профил "Телевизия“ и магистратура "Спортна журналистика“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски“.Има опит като репортер и водеща на спортни новини в различни медии. Наред с журналистиката, участва в пълнометражни и късометражни филми, както и в телевизионни сериали.Благоев пък бе автор и водещ на предаването "Вяра и общество“ на Българската национална телевизия до декември 2020 годин, когато напуска БНТ. В средата на 2020 г. влиза в конфликт с генералния директор на БНТ Емил Кошлуков по повод писмо на представители на Св. Синод срещу "Вяра и общество“