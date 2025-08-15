ЗАРЕЖДАНЕ...
Горан Стефанов, уредник на Аладжа манастир: Култът към Богородица във Варна датира от Средновековието
На днешния ден приключва Богородичният пост. Според преданието на днешния ден Богородица се представя пред Господ. "Три дни преди това Архангел Гавриил възвестява на Богородица, че на днешния ден тя ще се възкачи на небесата. Апостолите се събират около нея по чудотворен начин, защото това е било нейното последно послание", разказа Горан Стефанов.
На днешния ден на трапезата трябва да присъства риба, която е символ на Исус Христос. С осветения хляб се прави т.нар. въздигане на хляба.
На днешния ден Аладжа манастир обявява вход свободен за посетителите. "Ще разкажем на всички желаещи, ако искат, легенда за Богородица и за нейната Чудотворна икона, която е била открита на Караач теке и е била отнесена до църквата "Малка Богородица" в гръцката махала в центъра на Варна, където се намира и до ден днешен", допълни Стефанов.
