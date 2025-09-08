ЗАРЕЖДАНЕ...
Готвят основен ремонт на историческата сграда на парламента
© Булфото
Това са съобщили от администрацията на 51-вото Народно събрание в отговор на отправено от БТА запитване.
Старата сграда се нуждае от основен ремонт, защото покривът тече, има проблем с чилърите, с отоплителната инсталация и с канализацията, предава "Булфото".
