До края на годината се очаква да бъде внесено за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство заданието за проектиране за изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт, реставрация и подобряване функционалността на старата сграда на Народното събрание и ще се пристъпи към обявяване на процедура за избор на изпълнител.Това са съобщили от администрацията на 51-вото Народно събрание в отговор на отправено от БТА запитване.Старата сграда се нуждае от основен ремонт, защото покривът тече, има проблем с чилърите, с отоплителната инсталация и с канализацията, предава "Булфото".