Световната вицешампионка по художествена гимнастика от Рио де Жанейро - Стилияна Николова бе обявена за "Жена на годината" в категория "Спорт" от списание "Грация". За 20-и пореден път снощи изданието отдаде признание на дамите, които не просто постигат успехи, а променят средата около себе си - със сила, талант и вдъхновение.

"Стилияна е "сърцето" на българската художествена гимнастика - символ на устрем, грация и непримирим дух. Твоята сила и вдъхновение осветяват пътя на всички, които мечтаят високо", написаха от БФХГ във Фейсбук.

"Определено е много приятно да си оценен и за мен е голяма чест, че тази вечер успях да бъда сред тези невероятни хора", заяви Николова.