Не спирам да вярвам в чудеса, не спирам да вярвам, че доброто може да предизвиква добро. Синът ми Крис се роди на Великден и през годините рождения му ден съвпада с тази дата. Това каза Владимир Ампов - Графа пред bTV.

На 1 април си отиде баща му - Кирил Ампов на 77-годишна възраст, оставяйки след себе си богато творчество и ярка следа в българската музика, като певец, автор и продуцент.

"Баща ми отлетя като пъроаприлска шега. Това бяха едни хем много трудни, хем много хубави последни години, в които бяхме заедно. Той се бореше с онкологично заболяване и имаше периоди, в които се влошаване, но имаше и едни по-дългъг период, в който се случи чудо - ремисия, която продължи 2 години и през тях се случиха страшно хубави неща. През тях не спирахме да сме заедно. Той дори видя концерта ми на "Васил Левски". Успехите на моята сестра, която е успешен художник, както и внуците, го изпълваха с много радост и вълнение. Мисля, че си казахме всичко и това е страхотно, защото в живота понякога сбогуванията не се случат или са внезапни и оставят много неизказани думи. Той се лекуваше 4 г. и този период бе свързан с много пътувания, защото той се лекуваше извън София, през тях много разговаряхме и имахме суперценна връзка - бяхме като братя", разказа емоционално той.

Баща му е бил негов учител и утеха. "Той беше страхотен и се надявам и аз да бъда такъв", каза още той. Майка му почива през 2016 г., а на следващата година е големият ме концерт, който е посветен на нея. "Може би това, което искам да кажа на баща ми е да прегърне майка ни от всички нас", каза още той.

Обясни, че в книгата си "Графа Live" има много истории около концертите му. В нея баща му е успял да напише и разказ, въпреки влошеното ми състояние. "Със сина ми сме толкова близки, че нямаме отделни истории. Това е една обща история", пише Кирил Ампов.

Довечера пък е премиерата му. Разказа, че през годините му се е случвало да пее през препълнена и екзалтирана зала, но не се е чувствал много добре.