достигна втория кръг от "Мастърс"-а в Париж. Първата ни ракета се справи с местния представител Джовани Мпечи Перикар след 7:6(5), 6:1 за час и 35 минути на Централния корт в зала "La Défense Arena", която от тази година е дом на надпреварата.В първия сет нямаше пробиви и се стигна до тайбрек. В него бившият № 3 в света бе по-фокусиран, допусна по-малко грешки и откри резултата. Втората част той бе 100 % ефективен на първи сервис, 67 % на втори и проби два пъти.В следващата фаза Димитров ще премери сили срещу руснакаили испанеца, които ще излязат на корта утре.Българинът се завърна в игра след над 3-месечна пауза, тъй като на 5 юли в 1/8-финалите на "Уимбълдън" поведе с 6:3, 7:5 срещу Яник Синер, но скъса гръден мускул при 2:2 в третата част и впоследствие претърпя операция.