Поредна фалшива новина обиколи социалните мрежи. Този път в нея се твърдеше, че е починала актрисата Лара Златарева. Информацията се оказа напълно невярна, но за кратко предизвика силен отзвук и стотици коментари онлайн."Истината е, че всичко премина през няколко етапа. Първо ми се обадиха по телефона и ми казаха: "Да знаеш - в TikTok те отписаха". Попитах: "Какво значи това, не разбирам какво ми говорите?". И тогава разбрах, че съм "починала“, каза актрисата в ефира на NOVA.В първия момент тя реагирала с усмивка на фалшивата новина за кончината ѝ. "След като ми пратиха скрийншот, видях снимката и умрях от смях. Защото си казах: "Кой би сложил такава безумна снимка, в която аз плача, че съм умряла?“.И допълни: "Но както ми беше смешно, започнаха да ми се обаждат страшно много хора. Започнах да получавам съобщения: "Добре ли си? Всичко наред ли е?“. И това вече ме притесни. Естествено, че аз много отдавна вече се бях обадила на майка ми, на дъщерите ми. Нито една от тях няма TikTok. Щяха да получат новината пак така – през скрийншот. Майка ми обаче работи сред млади хора, които сигурно имат TikTok. И си казах: "Сега ще започнат да я гледат тъжно“. Предупредих всички".Актрисата сподели, че след като минало време, у нея се натруало "усещането за нещо гадно". Тя подчерта, че много хора ѝ писали, че са докладвали видеото, в което се съобщава за смъртта ѝ."Тази жена - Пепа Кънева, сигурно е някакво фалшиво име, но разбрах, че това е реален човек. Реален човек, на когото даже му пишат: "Това е фейк, това е фалшива новина, защо го правиш?“. И тя отговаря: "Не знам защо го правя“, обясни Златарева.Тя сподели, че случилото се я накарало да се замисли за това каква е силата на всички тези видеа, които са създадени само и единствено с идеята да генерират гледания. "Тази жена дори не събира лайкове. Но очевидно е готова на всичко. И вече дойде дълбоката философска мисъл - как би могъл да накараш толкова много хора за буквално никакво време да ти отворят даден пост? И как всичко това би могло да бъде в името на нещо позитивно? Видеото има над 163 хиляди гледания", подчерта актрисата.