Гръцката църква с поглед към дигиталния свят: Митрополити разработиха изкуствен интелект за вярващите
LOGOS функционира като дигитална "библиотека“, която събира информация по въпроси на християнската вяра и ги кодира в ясни и полезни отговори, предава еKathimerini.
Приложението няма функциите да изпълнява изповед, но може да предлага насоки и молитви за подготовка.
Митрополит Гавриил, който е замислил проекта, каза, че той не замества свещениците, а "действа като водач на вярващия към следващата стъпка – Църквата“. Той подчерта, че Църквата трябва да се ангажира с дигиталния свят.
"Технологията трябва да служи на човечеството, а не обратното“, отбеляза още митрополитът.
LOGOS се стреми да помогне на по-младите потребители да имат безопасен достъп до точна информация за православната вяра, противодействайки на вредното или подвеждащо онлайн съдържание.
