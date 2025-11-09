Гръм в Рая! Виктор и Кристина заживяха заедно?
© Инстаграм
В това нямаше да има нищо скандално, ако и двамата не бяха с различни партньори по време на предаването. Помним, че Виктор се обясни в любов на Дениз Хайрула, а Кристина беше уж гадже с актьора Петър Данов.
По-наблюдателните зрители обаче забелязаха как в последно време Кристина гледа да сяда почти винаги между Петър и Виктор, а последният все намира начин да я пипне или прегърне – демек случайно… Е, тези случайности ги доведоха до бурни страсти след формата, а бившите им са меко казано бесни.
Разбира се, Петър не изразява гнева си публично, за разлика от Дениз Хайрула, която вече дори се излага. Тя явно не може да приеме достойно загубата и факта, че Виктор я е зарязал заради друга и не спира да бълва обиди към него в мрежата.
Хайрула го изкара дори социопат, с което си спечели присмех от потребителите. "Абе, мацо, ти грам чест нямаш ли?! Дори и да те е зарязал по най-гадния начин, с тези си действия показваш слабост, показваш, че ти пука и реално му правиш евала. Толкова ли си тъпа, че не се сещаш да си замълчиш?!“, коментират в нета, цитирани от сайта Crimesbg.
Още по темата
/
Миле Китич обясни за проваления концерт в Габрово, за който билетите бяха продадени, а феновете излъгани
08.11
Тя е бляскава и на 54
08.11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Нов скандал тресе британското кралско семейство
22:27 / 08.11.2025
Деси Банова с един удар унищожи хорската злоба
17:16 / 08.11.2025
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусн...
17:16 / 08.11.2025
Миле Китич обясни за проваления концерт в Габрово, за който билет...
13:27 / 08.11.2025
Албена Денкова проговори за проектите с Максим Стависки
11:16 / 08.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.