Еkathimerini.com.
Петте най-големи страни износителки на гръцки вина за ЕС, а именно Германия, Кипър, Франция, Нидерландия и Италия, представляват 83,53% от общия износ на страната в стойностно изражение.
Германия е първа в списъка на страните износителки на гръцки вина, но за трета поредна година се наблюдава намаление на износа, което сега създава значителна тенденция.
През 2025 г. е регистриран спад в стойността с 5,38% в сравнение с 2024 г., както и спад със 7,97% в изнесените количества. В същото време е регистрирано увеличение с 2,81% на средната продажна цена на износа през 2025 г., което отчасти обяснява спада в продажбите от друга страна.
За втора поредна година се наблюдава спад и в износа на вино за Франция. Доставките на гръцко вино в стойност са намалели с 28,97% през 2025 г. в сравнение с 2024 г., което е намаление с 24,93% в количество. Спад от 5,39% се наблюдава и в средната продажна цена на вината.
Но присъствието на гръцки вина на италианския пазар показа рязък ръст. Всъщност Националният земеделски кооператив за лозарски и винарски продукти (KEOSOE), който събра и представи данните, го характеризира като необяснимо.
Износът за САЩ показа спад от 13,86% в стойност. Наблюдава се и спад в Канада след 10 години възходяща тенденция, но кипърският пазар показа възходяща тенденция за гръцките вина.
Гърците изнасят все по-малко вино
©
Още от категорията
/
Д-р Михаил Далемски: Непочистеният зъбен камък атакува тъканите на сърцето и засяга бъбречната функция
13:11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Преди 2 години Росица Пейчева роди третото си дете, а на 2 март с...
14:43 / 04.03.2026
Токсиколог: Едно наргиле се равнява на 100 изпушени цигари
13:12 / 04.03.2026
Нов сериал тръгва по БНТ
13:02 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.