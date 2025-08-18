ЗАРЕЖДАНЕ...
Гърците не искат българи на плажовете си, отпращат ни: Максимален боклук, минимална консумация
Тя обяснява, че в Аспровалта, плажът пред един от хотелите в Лименас в 9.00 е бил пълен максимално.
"Когато се отправих към съседния, първо трябваше да обяснявам, че не съм от българската група, защото ако съм от нея не може да ползвам плажа. От разговора с един от обслужващите, разбрах, че през почивните дни идват българи за еднодневна екскурзия, минимална консумация, максимален боклук и не приемат групови посещения", уточнява още жената.
08:20
Rmrmrm
преди 2 ч. и 13 мин.
ВИДЯХТЕ ЛИ СЕГА ЗАЩО ТЕЗИ ОТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ НЕ ГИ БОЛИ УЯ ЗА ГАНЧО......ТЕЗИ,КОИТО ПЛЮЯТ НАШЕТО МОРЕ И ХОДЯТ В ГЪРЦИЯ.......ЗАЩОТО НА НАШИЯ МУ Е ПИСНАЛО ОТ ЕДНО КАФЕ И САМО СНИМКИ ДА СИ ПРАВЯТ,А ТОЙ ИСКА КЕШ...... ХА-ХА.... ХА-ХА.....И ЗНАЕ ,ЧЕ ТЕЗИ ОТ ГЪРЦИЯ, КАКВИТО И ДА СА, НИКОГА НЯМА ДА ИДАТ НА СЛЪНЧЕВ БРЯГ,ПОНЕЖЕ ИМ Е СКЪПО.....СЕГА ЩЕ ГОВОРИМ И ЗА ГЪРЦИЯ ТАКА...ХАХА
Лошо куче11
преди 3 ч. и 22 мин.
Ганьо никъде не го искат,простотията и тарикатлъка го показват навсякъде,заради Илия, намразих Св,Илия.Затова покрай сухото,гори и суровото манталитет, който никой не е в състояние да го изкорени.
Rmrmrm
преди 5 ч. и 37 мин.
Поредната глупост... ГЪРЦИТЕ СА ТОЛКОВА ГОСТОПРИЕМНИ, ЧЕ ОСТАВЯТ КОЛИТЕ ОТКЛЮЧЕНИ, КЪЩА ОТВОРЕНА.....САМО И САМО БЪЛГАРИНА ДА СЕ НАЯДЕ И ДА ПОДКАРА КОЛАТА.....ДАЖЕ И ПАРИ НА ПОРТМАНТОТО ОСТАВЯТ....... ХА-ХА
Ботев1912Т
преди 7 ч. и 39 мин.
Голяма работа, тогава и ние не щем гърците да идват по нашето море. Ама ако им стиска що не сложат табела забранено за българи и кучета?
red_shark_L
преди 8 ч. и 9 мин.
Нормално и там ни разкриха!
