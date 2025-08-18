Сподели close
Бях в Гърция, трябваше да обяснявам, че не съм от българската група, защото ако съм от нея не може да ползвам плажа. Това разказва в социалните мрежи българка, решила да почива в южната ни съседка.

Тя обяснява, че в Аспровалта, плажът пред един от хотелите в Лименас в 9.00 е бил пълен максимално.

"Когато се отправих към съседния, първо трябваше да обяснявам, че не съм от българската група, защото ако съм от нея не може да ползвам плажа. От разговора с един от обслужващите, разбрах, че през почивните дни идват българи за еднодневна екскурзия, минимална консумация, максимален боклук и не приемат групови посещения", уточнява още жената.