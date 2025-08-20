Kathimerini.
Това е често посещавана и много обичана от българите дестинация в южната ни съседка, заради красотата и историята, която носи мястото.
"Каменните мостове на Метеора не са просто технически конструкции от миналото. Те са жива част от нашата история и стълбове на устойчивото развитие“, каза кметът Лефтерис Аврамопулос пред Атино-македонската информационна агенция (ANA-MPA).
Мостът Саракина, седемаркова забележителност, пресичаща река Пинейос, е пострадал сериозно по време на бурята и се счита за паметник от национално значение. В сътрудничество с Министерството на културата общината финализира проучванията и търси финансиране за пълното му възстановяване. Работата по моста Гкикас в Кранеа, който също е пострадал, вече е започнала.
Други исторически мостове в региона включват Балта (1403 г.), Делис (1860 г.), Псира (1790 г.) и Михос (1799 г.).
Аврамопулос каза, че запазването на тези структури е едновременно "дълг към миналото и инвестиция в бъдещето“, с планове за интегрирането им в мрежи за културен туризъм, за да се стимулира растежът в планинските общности на Метеора.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.