Ekathimerini.
Това съобщава Ferryscanner, гръцка платформа за избор и резервация на билети за фериботи, в изявление относно констатациите си от проучване на поведението на пътуващите, проведено между юни и август.
Начело в списъка с предпочитания бяха островите Тинос, Парос, Миконос, Егина и Наксос.
В сравнение с 2024 г., най-забележителната промяна е възходът на Егина, която измести Сирос от челната петица, отбелязвайки увеличение от 12,65%.
Други близки и "изгодни“ дестинации в Сароническия залив и Цикладите следват същата тенденция: Агистри, с впечатляващо увеличение от 13,46%, Китнос, с 5,5%, и Кеа, с 2,05%. Миконос също продължава да се покачва стабилно, с 5,82% ръст.
От друга страна, по-"премиум“ и традиционно скъпите дестинации отбелязаха спад. Санторини отбеляза спад от 5,33%, като скорошната сеизмична активност се счита за възможен възпиращ фактор, докато Ханя претърпя драматичен спад от 26,54%.
Тази промяна изглежда е съпроводена с увеличение на трафика към Ираклион, който отбеляза малък, но положителен ръст, потвърждавайки промяна в интереса към Крит.
