Хари е по-активен от всякога, срещна се с истинска кралица в Ню Йорк, но без Меган Маркъл

© X/Twitter Тази седмица започна доста динамично за принц Хари, който е в Ню Йорк, но без съпругата си Меган Маркъл. Програмата е му е изпълнена с различни събития, свързани предимно с психичното здраве и грижата за децата. А на едно от тях той бе в интересна компания.



Въпреки скъсаните си връзки със своето семейство, херцогът на Съсекс отново се оказа в кралска компания, и то на една истинска кралица - тази на Белгия Матилде. Двамата присъстваха на събитие, организирано от Световната здравна организация, на тема насилието над деца и влиянието му върху психичното им здраве. А след това се срещнаха отново на официална вечеря, на която имаха възможност да си поговорят повече.



Принц Хари и кралица Матилде се поздравиха топло и в околните не остана подозрение доколко искрен е бил този поздрав на фона на обтегнатите му отношения с британския кралски двор. Все пак двамата ги събра важна кауза, която е над всичко останало. A oт HELLO припомнят, че последната среща между двамата е била точно преди 10 години.



Херцогът на Съсекс присъства и на събитие на благотворителната организация The Diana Award, която основаха с принц Уилям в паметта на покойната си майка. На него той отново говори за психичното здраве и предизвикателствата, пред които се изправят младите. Той заяви на всички участници в панела, както и на удостоените с награди, че майка му Даяна със сигурност би се гордяла с всички тях.



Имаше известни предположения, че двамата братя ще се появят заедно на сцената, но това не се случи. Все пак, принцът на Уелс също ще бъде в Ню Йорк днес, 24 септември, за раздаването на ежегодните Earthshot Awards. Така че възможностите за среща тепърва предстоят. А ако не успеят в Ню Йорк, след това херцогът на Съсекс ще се върне обратно на Острова за раздаването на наградите WellChild на 30 септември.



Междувременно пък се появиха коментари относно факта, че напоследък принц Хари е по-активен от всякога след напускането си на кралския двор, но всички ангажименти, които поема, са все индивидуални. И това за някои е знак, че той навлиза в нов период от развитието си, в който иска да избяга от сянката на Меган Маркъл и да заблести отново със собствена светлина. От The Sun дори коментират, че може и в брака си отново да се е почувствал в ролята на "резервния", както беше и като част от монархията, пише lifestyle.bg.