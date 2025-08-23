ЗАРЕЖДАНЕ...
Хейли Бийбър: Ти си олицетворение на радостта
©
Кадрите показват Хейли в семпла бяла тениска и сини дънки, люлееща сина си, облечен в бял гащеризон. Бадемовата ѝ коса пада на меки вълни, допълнени от естествен, сияен грим, който подчертаваше непринудената ѝ красота, пише HELLO!.
28-годишната манекенка написа под публикацията: "1 година с теб, мое красиво момче. Честит първи рожден ден, Джак Блус, ти си олицетворение на радостта.“
Хейли също така сподели кадри зад кулисите на празненствата за рождения ден на сина й, от които се виждат балони в бебешко синьо и златисто.
Още по темата
/
Надъхани мачовци с високо самочувствие, татуси и лъскави ролекси в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
22.08
Още от категорията
/
Изгрява черна луна
21:10
Да започнеш работа в "Дисни" – да си студент, да имаш виза и външен вид...ще те питат по телефона
22.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.