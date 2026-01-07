Хиляди изпратиха френската кинозвезда Брижит Бардо в последния й път
На церемонията присъстваха членове на семейството на актрисата, приятели и представители на фонда на Бардо за защита на животните. Да почетат паметта й дойдоха лидерът на парламентарната фракция на партията "Национално обединение“ Марин льо Пен, певицата Мирей Мати, както и канадският еколог Пол Уотсън.
За смъртта на Брижит Бардо бе съобщено на 28 декември. Актрисата почина на 91-годишна възраст. Причината за смъртта на френската актриса е онкологично заболяване.
През октомври миналата година се появиха слухове за смъртта на Бардо, но тогава актрисата опроверга тази информация. Тя нарече човека, разпространил фалшивата новина, "идиот“.
