Поклонението пред актрисата Брижит Бардо се състоя в църквата Нотр-Дам-де-л'Ассомпсьон в Сен-Тропе. За това съобщава агенцияНа церемонията присъстваха членове на семейството на актрисата, приятели и представители на фонда на Бардо за защита на животните. Да почетат паметта й дойдоха лидерът на парламентарната фракция на партията "Национално обединение“ Марин льо Пен, певицата Мирей Мати, както и канадският еколог Пол Уотсън.За смъртта на Брижит Бардо бе съобщено на 28 декември. Актрисата почина на 91-годишна възраст. Причината за смъртта на френската актриса е онкологично заболяване.През октомври миналата година се появиха слухове за смъртта на Бардо, но тогава актрисата опроверга тази информация. Тя нарече човека, разпространил фалшивата новина, "идиот“.