Хладна утрин, но температури до 20 градуса през деня
В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 6°.
По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с намалена видимост. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
