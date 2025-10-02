Холивудската звезда Мишел Пфайфър обяви, че е станала баба и разкри как това е повлияло на професионалния ѝ живот. В подкаста Smartless три пъти номинираната за "Оскар“ актриса сподели, че да имаш внуче е като да си в рая."Не споделях този факт, но това е рай. Просто е невероятно,“ каза 67-годишната актриса, която има осиновена дъщеря – Клаудия Роуз, и син Джон Хенри. Към момента не е ясно кое от двете й деца я е дарило с внуче."Ако знаех, че ще стана баба, нямаше да поемам толкова работа, но се наслаждавам на всичко и съм много благодарна,“ добави Пфайфър."Обичам всеки един от тези проекти,“ допълва още Мишел Пфайфър, която се превърна в истински секс символ на своето време. Тя визира участието си в сериала "The Madison“, коледната комедия "Oh. What. Fun“ и телевизионната адаптация на романа на Руфи Торп "Margo’s Got Money Troubles“."Много съм благодарна. Наистина съм благодарна, защото обичам актьорството… всъщност вероятно му се наслаждавам повече от всякога, защото съм по-спокойна,“ призна тя.Мишел Пфайфър е една от най-талантливите и обичани актриси в Холивуд – с богата кариера, обхващаща повече от четири десетилетия, както в киното, така и в телевизията. Дебютира в края на 70-те години, но първата ѝ голяма роля идва с култовия филм "Scarface“ (1983).Превръща се в една от най-големите звезди на Холивуд с филми като "Вещиците от Истуик“ (1987) и "Знаменитите Бейкър Бойс“ (1989). През 1992 година се превъплъщава в жената-котка във филма на Том Бъртън "Батман се завръща“, което й носи още фенове и слава.Макар да се превръща в икона и секссимвол Пфайфър пази личния си живот и цени дискретността и семейството си. През 1993 г. се омъжва за сценариста и продуцента Дейвид Е. Кели – един от най-успешните телевизионни творци в Холивуд. Двамата са заедно вече над 30 години, а бракът им се смята за стабилен и пример в звездните среди.През 1993 г., малко преди да се запознае с Кели, Пфайфър осиновява момиченце – Клаудия Роуз. По-късно Дейвид я осиновява официално и става неин баща.Двамата имат и общо биологично дете – Джон Хенри, роден през август 1994 г. Докато двете деца са все още малки, Пфайфър си взема отпуск от актьорството и се посвещава на тяхното отглеждане.В интервю от 2007 година актрисата споделя какви са мечтите й, свързани с децата: "Искам те да бъдат борци; искам да оцеляват; искам да имат нещо, в което вярват, и да останат верни на себе си. Бабa ми отгледа пет деца сама по време на Голямата депресия... Тя беше истински оцелял човек, това са моите корени. Така искам да бъдат и децата ми.“, пише Ladyzone