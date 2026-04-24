На 24 април (днес) православната църква чества паметта на Свети мъченик Сава Стратилат.

Основни факти за празника

Свети Сава Стратилат е бил знатен военачалник (стратилат) от готски произход, живял по времето на император Аврелиан (III век). Заради своята християнска вяра е подложен на жестоки мъчения и накрая е удавен в река Тибър. Заедно с него са пострадали и 70 римски войници, които повярвали в Христа, виждайки неговата твърдост.

Днес празнуват всички, които носят имената Сава, Савка, Савина и Савелия.

