Днес, 23 април, православната църква почита паметта на Св. мъченица Александра. Както и тази на новомъченик Лазар Български

Коя е Св. мъченица Александра?

Александра била съпруга на император Диоклетиан и станала свидетелка на мъченията, на които бил подложен великомъченик Георги, и на чудото с изцеряването му от раните от изтезанията. Така тя се убедила, че Бог, в когото вярва мъченикът, е истински, и пожелала да изповяда вярата си в Иисус Христос.

Когато Диоклетиан научил за това неочаквано обръщане на съпругата му към християнството, което той години наред се стремял да унищожи, бил обзет от голяма ярост. Императорът не се сдържал и веднага издал смъртна присъда - главата на собствената му жена да бъде отсечена с меч. Докато отивала към мястото на наказанието, императрица Александра силно се молела. По пътя тя коленичила и тихо предала Богу душата си.

Имен ден празнуват: Александър, Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алеко, Сашо.