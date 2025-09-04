ЗАРЕЖДАНЕ...
Хороскопът на Алена за днешния ден
©
ОВЕН
Вечерта очаквайте романтична среща, която може да ви дари незабравими мигове, но ако сте семейни и да провали брака ви, защото може да се влюбите и да забравите за целия свят. Не правете тази грешка и не се отказвайте и от желаните сексуални наслади.
ТЕЛЕЦ
В личният ви живот са възможни конфликти, последвани от резки промени в настроението, заради ваше неразположение. Отношенията ви за пореден път са подложени на проверка. Сексуалните ви отношения са напълно замразени.
БЛИЗНАЦИ
Обстановката в дома ви е мразовита заради съмнения в изневяра, които са породени от интриги, достигнали до партньора ви. Не са изключени прояви на ревност, които ще доведат до скандал и неразбирателство и до лишаване от сексуални удоволствия.
РАК
Романтично настроени сте и изпълнени с обич към любимия. Той ще оцени вашето отношение, но не го убеждавайте да направи покупки, породени от желанието ви да се поглезите. По-добре приемете да отидете на ресторант, а след това се отдайте на незабравими интимни мигове.
ЛЪВ
От вас зависи дали вечерта ще имате посещение на семейни приятели или ще се усамотите с близките си. По-добре не канете гости. Не пропускайте сексуалните удоволствия заради ваши съседи, които са дошли за чашка кафе, останали са на вечеря и продължават да си седят вместо да си тръгнат.
ДЕВА
Помислете за създаване на семейство, ако сте самотни, скъпи дами, и съхранете хармоничните си отношения с интимната си половинка, ако имате сериозна връзка или сте семейни. Сексуалните удоволствия са естествения и приятен завършек на деня.
ВЕЗНИ
Ако не сте семейни мили дами, може да срещнете хора, които ви приемат и разбират и ще дарят с обич копнеещото ви за чувства и нежност сърце. Сексуалните удоволствия са ви разрешени, ако сте опознали добре новите си партньори и сте решили да задълбочите отношенията си.
СКОРПИОН
Променете към по-добро отношения си в семейството и с вашите възрастни роднини, защото те разчитат изцяло на вас. Ако имате до себе си любим човек се отдайте на интимни мигове и сексуални наслади.
СТРЕЛЕЦ
Намерете начин, ако сте обидили интимния си партньор да поднесете извиненията си. Романтична вечеря в приятно заведение може да изглади конфликта помежду ви и да ви дари с незабравими сексуални мигове.
КОЗИРОГ
В семейството очаквайте проблеми заради проявеното лекомислието на ваш близък приятел, който ви ревнува от съпруга ви. Не планирайте среща с приятелки, които сте поканили на вечеря, за да не изострите допълнително обстановката.
ВОДОЛЕЙ
Следобед ще ви изненада запознанство, а вечерта ви очаква незабравима романтична среща. Ако сте семейни не изневерявайте, за да не съсипете хармоничните отношения в дома си, а и за да не се лишите от сексуални удоволствия.
РИБИ
Разходете се или се вижте с приятелки. В приятна компания ще се освободите от напрежението и няма да сте агресивни към любимия си или пък към брачния си партньор.
Още по темата
/
Днес е чудесен ден
13.08
Още от категорията
/
Празник е!
08:03
Честито, легендо!
03.09
Експерт: Среброто е индустриален метал за разлика от златото, но го догонва и надминава като процентно движение нагоре
03.09
Пилешка супа с луковици от бяла лилия, омар и печена сьомга: Какво включва гала менюто на Си за Ким и Путин
03.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Емили от "Ергенът" крие скандално минало
19:26 / 03.09.2025
Дани Стойкова, певица: Скоро ще е готов клипът на песента ми "Фан...
16:13 / 03.09.2025
Българско кисело мляко завладява Китай, туристи търсят автентични...
10:43 / 03.09.2025
Честито, легендо!
10:44 / 03.09.2025
Слънчево и горещо време днес. Температурите на места ще достигнат...
08:34 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:26 / 02.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.