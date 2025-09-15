ЗАРЕЖДАНЕ...
Хотелиер: Най-накрая българският турист разбра, че нашето Черноморие е наистина чисто и добро
©
По-ниските цени в края на сезона са сред мотивите за родните туристи да продължават да ходят на море и през септември.
"Това е най-хубавият сезон – краят на сезона, когато хората са усмихнати, щастливи, защото са изкарали хубаво лято. И ние сме така. Като ги погледнете всички са усмихнати. Да кажем довиждане на морето. Въпросът не е какво е времето, а с кого си в това време", каза пред Таня Попова.
Хотелиерите отчитат двоен ръст на почиващите.
"Най-накрая може би българският турист разбра, че реално нашето Черноморие е наистина чисто и добро. Имаме и доста допълнителни атракции - хората могат да отидат на разходка с лодка, могат да отидат до Маслен нос - най-чистата вода в Европа, могат да се качат на джип сафари, могат да отидат на Бегликташ", коментира Николай Николов, хотелиер в Приморско.
"Определено това беше един от най-силните сезони за последните няколко години. Тази година, традиционно, записванията бяха най-вече от чешки, полски и словашки пазар. Също така български пазар. България може би е над 50% от туристите. Говорим за района около Приморско и на юг", заяви Владимир Маринов, Регионална туристическа камара Бургас.
Мартин от Чехия избира Приморско за лятната си почивка повече от 25 години. И вече прави планове да се върне догодина.
"Посещавал съм и други български курорти за по ден-два, но винаги се връщам в Приморско, защото остана в сърцето ми", каза Мартин Духон, турист от Чехия.
В Созопол къщите за гости са пълни през целия сезон.
"Харесва им архитектурата на Стария град, забележителностите, има семейства, които всяка година идват и казват, че това е едно чудесно кътче на земята", коментира Димитринка Арабаджиева, собственик на къща за гости в Созопол.
В Слънчев бряг отчитат ръст на немския пазар. Засилен интерес има и от Великобритания, където включиха Несебър в топ 5 на туристическите дестинации.
"Има колеги и хотели, които ще работят и до средата на октомври. Подготовката за 2026 г. започна отдавна. Традиционно някои пазари започват да продават много от рано – Великобритания още от май месец цените са в продажба, да не говорим, че вече има запитвания да бъдат отворени цените за 2027 г.", каза Деница Бахарова мениджър на хотели в Слънчев бряг.
Още по темата
/
Българи чакат с часове на летището в Ханя, след инцидент със самолет, издадени са им ваучери за храна и вода
08.09
Още от категорията
/
Психолог: Днешните родители са много по-тревожни, много по-силно нагнетяват напрежение у децата си
12:52
Жена чака 33 години, за да разбере, че е дошъл краят на разследването на кражба: Бях шокирана!
09:11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Квото Такоа
преди 1 ч. и 29 мин.
Най-чистата вода в Европа - хахахахахаха Не им мина номера няколко години подред с това че трябва да сме патриоти и да си харчим парите в България, за да може да ни обслужват гадно и да ни дават гадна храна за ядене. Сега отново са хвалби попръцкване, пак хвалби и така ....
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.