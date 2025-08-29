ЗАРЕЖДАНЕ...
Храните, от които тялото ни мирише неприятно
Миризмата на тялото ни не е просто в резултат на изпотяване. Тя се дължи на сложни метаболитни процеси, които протичат в него непрекъснато. И когато храната, която ядем, се преработва, се образуват различни съединения. А те се отделят не само чрез урина и изпражнения, а и чрез потта, дъха ни и през кожата.
Оказва се, някои храни имат по-голямо влияние върху телесната миризма от други. Причината са конкретни вещества в тях, които при процеса на разграждане се превръщат в летливи молекули с неприятна миризма. В по-голямата си част се елиминират от организма, но все пак може да окажат влияние върху това как миришем. А ето и няколко конкретни примера.
Риба и морски дарове
Рибните протеини и някои специфични съединения като холин се метаболизират в тялото на някои хора във вещества, които имат отчетлива и силна миризма на риба. Тя може да се усети както в дъха, така и в аромата на кожата. Това не е задължително, но е срещано явление, което може да се появи и при хора без метаболитни нарушения.
Серни зеленчуци
Това са тези зеленчуци, които съдържат сяра, например аспержи, ряпа, броколи, карфиол и други подобни. Серните съединения в тях се разграждат при храносмилането в газове с остра и неприятна миризма. При потене те могат да преминат върху кожата и да доведат до неприятна миризма. Особено ако се консумират редовно, тя може да бъде по-силна и да се задържи за по-дълго.
Някои подправки
Тези, които са със силен вкус и аромат, като къри, кимион и други ориенталски, преминават през кръвния поток и могат да се отделят чрез потта и да й придаде неприятен аромат.
Червено месо
Колкото и странно да ни звучи, протеините в червеното месо се разграждат в тялото до аминокиселини. А те, при контакт с бактериите по кожата, могат да доведат до остри, неприятни, мазнини, обяснява City Magazin, цитиран от lifestyle.bg. Това обаче може да се случи като забавен ефект, защото на тялото ни му е нужно повече време, за да метаболизира месото. А редовната му и честа консумация може да има дълъг и по-изразен ефект върху телесната миризма.
