Хипертонията (високо кръвно налягане) е едно от най-разпространените хронични патологични състояния в световен мащаб. Тя често протича без симптоми, но постепенно уврежда сърцето, кръвоносните съдове, бъбреците и мозъка, увеличавайки риска от инфаркт и инсулт. Освен медикаментозното лечение, храненето е един от най-мощните инструменти за контрол и превенция на високото кръвно. Правилният хранителен режим може да понижи стойностите на кръвното налягане, да подобри липидния профил и да подпомогне здравето на сърдечно-съдовата система.Натрият е пряко свързан с повишаването на кръвното налягане, защото задържа течности и увеличава обема на кръвта. Световната здравна организация препоръчва по-малко от 5 г сол дневно (приблизително една чаена лъжичка). Това включва не само добавената сол, но и скрития натрий в готови продукти – хляб, колбаси, консерви, сирена, сосове и пакетирани храни.Гответе повече у дома и използвайте подправки, лимон, чесън и билки вместо сол;Избирайте продукти с обозначение "намалено съдържание на сол“;Ограничете бързите храни и полуфабрикатите.Тези минерали действат като естествени регулатори на кръвното налягане, защото балансират ефекта на натрия и подпомагат отпускането на кръвоносните съдове.Калий: банани, картофи с кора, бобови, домати, спанак, портокали;Магнезий: ядки, семена, пълнозърнести храни, зелени листни зеленчуци;Калций: нискомаслени млечни, бадеми, броколи, обогатени растителни напитки.предпочитайте пълнозърнести (овес, кафяв ориз, елда, киноа, ръжен хляб), бобови и зеленчуци. Избягвайте рафинирани захари и сладкарски изделия;наблягайте на риба (особено мазна като сьомга, скумрия), бобови, птиче месо, яйца. Ограничете червеното и преработеното месо;Мазнини: предпочитайте ненаситени мазнини – зехтин, авокадо, ядки, семена. Ограничете наситените мазнини (масло, сметана, тлъсти меса) и избягвайте трансмазнини (маргарини, индустриални сладки).Цветните зеленчуци и сезонните плодове са богати на антиоксиданти, фибри, витамини и минерали. Те подпомагат еластичността на кръвоносните съдове и намаляват риска от атеросклероза. Целта е поне 400 г плодове и зеленчуци на ден.Алкохолът може да повиши кръвното налягане и да намали ефективността на лекарствата. Допустим е максимум 1 чаша вино за жени и до 2 за мъже на ден, но най-добре е да се ограничи значително. Кофеинът повишава временно налягането при някои хора – наблюдавайте индивидуалната реакция и избягвайте прекомерна консумация на кафе и енергийни напитки.Наднорменото тегло е един от най-силните рискови фактори за хипертония. Дори умерено отслабване с 5–10% от телесната маса може да доведе до осезаемо понижаване на стойностите.Един от най-добре изследваните режими е DASH диетата (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Тя е разработена специално за контрол на кръвното налягане и включва:4–5 порции зеленчуци дневно;4–5 порции плодове дневно;2–3 порции нискомаслени млечни продукти;2 или по-малко порции постно месо, риба или птици на ден;4–5 порции ядки и семена седмично;Ограничен прием на сладки изделия и подсладени напитки.DASH режимът доказано намалява систоличното и диастоличното кръвно налягане само за няколко седмици, особено ако се комбинира с редуциран прием на натрий, пише Puls.bg.Гответе на пара, варете или печете вместо пържене;Четете етикетите и избягвайте храни с >1,5 г сол на 100 г;Добавяйте физическа активност – поне 150 минути умерено движение седмично;Следете кръвното си редовно и обсъждайте промените с лекар.