Хранителният режим, който помага при високо кръвно налягане
Основни принципи на храненето при хипертония
1. Ограничаване на солта (натрия)
Натрият е пряко свързан с повишаването на кръвното налягане, защото задържа течности и увеличава обема на кръвта. Световната здравна организация препоръчва по-малко от 5 г сол дневно (приблизително една чаена лъжичка). Това включва не само добавената сол, но и скрития натрий в готови продукти – хляб, колбаси, консерви, сирена, сосове и пакетирани храни.
Практични съвети:
Гответе повече у дома и използвайте подправки, лимон, чесън и билки вместо сол;
Избирайте продукти с обозначение "намалено съдържание на сол“;
Ограничете бързите храни и полуфабрикатите.
2. Повече калий, магнезий и калций
Тези минерали действат като естествени регулатори на кръвното налягане, защото балансират ефекта на натрия и подпомагат отпускането на кръвоносните съдове.
Калий: банани, картофи с кора, бобови, домати, спанак, портокали;
Магнезий: ядки, семена, пълнозърнести храни, зелени листни зеленчуци;
Калций: нискомаслени млечни, бадеми, броколи, обогатени растителни напитки.
3. Баланс на въглехидрати, протеини и мазнини
Въглехидрати: предпочитайте пълнозърнести (овес, кафяв ориз, елда, киноа, ръжен хляб), бобови и зеленчуци. Избягвайте рафинирани захари и сладкарски изделия;
Протеини: наблягайте на риба (особено мазна като сьомга, скумрия), бобови, птиче месо, яйца. Ограничете червеното и преработеното месо;
Мазнини: предпочитайте ненаситени мазнини – зехтин, авокадо, ядки, семена. Ограничете наситените мазнини (масло, сметана, тлъсти меса) и избягвайте трансмазнини (маргарини, индустриални сладки).
4. Повече плодове и зеленчуци
Цветните зеленчуци и сезонните плодове са богати на антиоксиданти, фибри, витамини и минерали. Те подпомагат еластичността на кръвоносните съдове и намаляват риска от атеросклероза. Целта е поне 400 г плодове и зеленчуци на ден.
5. Ограничаване на алкохола и кофеина
Алкохолът може да повиши кръвното налягане и да намали ефективността на лекарствата. Допустим е максимум 1 чаша вино за жени и до 2 за мъже на ден, но най-добре е да се ограничи значително. Кофеинът повишава временно налягането при някои хора – наблюдавайте индивидуалната реакция и избягвайте прекомерна консумация на кафе и енергийни напитки.
6. Контрол на теглото
Наднорменото тегло е един от най-силните рискови фактори за хипертония. Дори умерено отслабване с 5–10% от телесната маса може да доведе до осезаемо понижаване на стойностите.
DASH диета – златен стандарт при хипертония
Един от най-добре изследваните режими е DASH диетата (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Тя е разработена специално за контрол на кръвното налягане и включва:
4–5 порции зеленчуци дневно;
4–5 порции плодове дневно;
2–3 порции нискомаслени млечни продукти;
2 или по-малко порции постно месо, риба или птици на ден;
4–5 порции ядки и семена седмично;
Ограничен прием на сладки изделия и подсладени напитки.
DASH режимът доказано намалява систоличното и диастоличното кръвно налягане само за няколко седмици, особено ако се комбинира с редуциран прием на натрий, пише Puls.bg.
Допълнителни препоръки
Гответе на пара, варете или печете вместо пържене;
Четете етикетите и избягвайте храни с >1,5 г сол на 100 г;
Добавяйте физическа активност – поне 150 минути умерено движение седмично;
Следете кръвното си редовно и обсъждайте промените с лекар.
