Христо Стоичков във фейсбук по време на поклонението пред дългогодишния страж на ЦСКА (София) и националния отбор.
Ето какво още написа Стоичков във фейсбук:
Имам големи спомени с него още от времето, когато ме приеха в съблекалнята на ЦСКА през 1985 година. Той беше един от първите. Никога не предаде приятелите и ЦСКА! Голяма личност, голям човек, винаги е помагал на по-малките. В 10 часа влязох в съблекалнята на ЦСКА, в 10 часа дойдох да се сбогувам с него... Това са спомени, които няма как да се забравят. Израснахме покрай него. Научи ни на дисциплина и уважение. Бате Джони ще остане легенда.
Припомняме, че Георги Велинов почина на 68-годишна възраст. Трагичната новина бе съобщена от организираните привърженици на "червените" от Трибуна Сектор Г в профила им в една от социалните мрежи.
Емблематичният страж е едно от големите имена в историята на ЦСКА.
Шесткратен първенец на България и четирикратен носител на Купата на страната.
През 1981 г. е избран за Футболист на България.
Той е част от великия отбор на ЦСКА, отстранил европейския клубен шампион Ливърпул и стигнал до полуфинал за КЕШ през 1982 г.
