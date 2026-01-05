Христо Янев, също присъства на поклонението пред Димитър Пенев, което се състоя на Националния стадион "Васил Левски".
Припомняме, че през изминалата събота треньор номер 1 на XX-и век почина на 80-годишна възраст.
"Показваше ни, че е човек, без значение какво правеше във футбола, той беше велик човек.
Без значение колко далеч иска всеки да стигне, трябва да стигнем далеч като хора, да бъдем смирени. Да не позволяваме в моменти, в които постигаме някакви резултати, да бъдем хора“, започна той, след което сподели какво му е казал Стратега преди последното Вечно дерби с Левски, което "армейците" спечелиха.
"Последният път, в който си говорихме, беше преди мача с Левски. Просто го питах какво мисли, че е най-правилно, той каза, че е най-правилно да направиш онова, което чувстваш със сърцето си. Помолихме му го да му направим кафе, искаше да го изпием с него, държеше да го пием заедно“, заяви Янев.
"Винаги беше усмихнат, позитивен, смирен, не изтъкваше какво е постигнал. Винаги гледаше да направи обстановката спокойна, с това ще го запомня аз", добави още наставникът на ЦСКА.
