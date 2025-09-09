ЗАРЕЖДАНЕ...
Хванаха Боби Манекена в измама
©
Грозната истина лъсва от видео, заснето явно без Манекена да знае, в тузарската кола, с която разкарва курортисти по Лазурния бряг във Франция. Клипът е заснет от пътник на задната седалка в момент, в който Боби паркира возилото на инвалидно място. Тогава возещият се отпред младеж му казва, че това място е за хора в неравностойно положение, на което "топгъзарят" му отговаря:
"За к'во да плащам, всички тарикати в България са си изкарали такива. Аз и в България не плащам. Талонче... Фалшиво е, ама... Правим така и всичко е 6. Това е животът", обяснява Боби Манекена, докато върти волана, паркира и поставя фалшивото инвалидно талонче на предното стъкло.
По този начин Боби Манекена сам признава, че нарушава закона, и това би могло да послужи за самосезиране от компетентните институции. Обществена тайна е, че много Бобиманекеновци има в цялата страна с фалшиви телкове и съответно стикери за паркиране на инвалидни места, но сега за първи път се случва да има публично признание, и то от фигура, която демонстрира охолен начин на живот в пословичните си видеа и снимки в социалните мрежи, пише "България Днес".
Още по темата
/
На 51 тя стана модел
10:52
Владо Карамазов: Предателите снимаха най-много и спаха най-малко, което също трябваше да крият
07.09
Още от категорията
/
По-малко налично свинско месо и по-високи цени в магазините, ако вътрешното производство не се компенсира с внос
08.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Къде къде
преди 2 ч. и 19 мин.
Къде в света има манекен - инвалид! Пък и той може да не лъже - толкова е прост, че му трябва придружител, това ако не е 100% инвалидност!!!
Къде къде
преди 2 ч. и 56 мин.
Къв манекен е тая торба с ла.йна? Къв топгъзар? Простак, без капка мозък, без капка приличие, без капка симпатичност и с много налудни идеи и представи за себе си и околните! Защото е топгъзар, затова върти геврека като бакшиш, било то и на френската ривиера!!!! Айде бегай на село, оттам откъдето са избягали пиленцата!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.