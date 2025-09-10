ЗАРЕЖДАНЕ...
Хванаха Джей Ло да купува обувки на сина на Бен Афлек
©
И макар тяхната история да не завърши като приказка с щастлив край, а имението, в което живееха все още да не е продадено, отношенията между тях изглеждат изненадващо близки и топли.
Наскоро Джей Ло бе забелязана да пазарува заедно с дъщеря си Еме и сина на Бен – Самюъл. Това хвърли нова светлина върху отношенията на бившите съпрузи. По всичко изглежда, че те са доста близки, най-вече в името на децата.
Според близък източник, Бен и Дженифър се справят добре и запазват добрия тон и приятелство. "Децата им все още са много близки. Имат обща приятелска среда, често излизат заедно и поддържат постоянна връзка. А за Бен и Джей Ло най-важно е децата да се чувстват комфортно и да растат в подкрепяща среда.“
Бен има три деца от бившата си съпруга Дженифър Гарнър – Вайълет (19), Фин (16) и Самюъл (13), докато Джей Ло е майка на 17-годишните близнаци Еме и Макс от брака си с Марк Антъни. Дори след раздялата на родителите си, децата чест са забелязвани заедно, особено Еме и Фин, които поддържат тясно приятелство, пише Hola.
Друг източник подчертава, че Джей Ло винаги се е отнасяла към децата на Бен с много любов: "Тя е прекрасна майка и винаги е показвала същата грижа към неговите деца, както към своите собствени.“
Самият Бен Афлек показа отношението си към ситуацията по-рано тази година на премиерата на екшън трилъра "Счетоводителят 2“, в който влиза в една от главните роли. Тогава той бе придружен както от своите деца, така и тези на Джей Ло. "Това е фантастична вечер. Децата са тук, и децата на Джен също. Наистина съм развълнуван,“ каза тогава актьорът.
Дори когато го попитаха за бившата му съпруга той не се въздържа от коментар: "За протокола – Дженифър е невероятна, отнася се чудесно с децата ми, има страхотна връзка с тях,“ обясни той. "Обичам нейните деца. Те са прекрасни. Тя е изключително важен, забележителен човек с голяма почтеност, когото обожавам и за когото съм благодарен, че е в живота ми.“, пише ladyzone
Още по темата
/
Още от категорията
/
Водещият на новините по NOVA Христо Калоферов отбеляза важен юбилей, свързан с голямо лично постижение
17:06
Имунолог: При някои хора инфекциите протичат леко или без симптоми, а при други застрашава живота им
09.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.