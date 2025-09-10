Минаха повече от шест месеца, откакто Дженифър Лопес и Бен Афлек финализираха развода си - с което официално затвориха страницата на двегодишния си брак, за който мнозина вярваха, че е втори шанс за любовта.И макар тяхната история да не завърши като приказка с щастлив край, а имението, в което живееха все още да не е продадено, отношенията между тях изглеждат изненадващо близки и топли.Наскоро Джей Ло бе забелязана да пазарува заедно с дъщеря си Еме и сина на Бен – Самюъл. Това хвърли нова светлина върху отношенията на бившите съпрузи. По всичко изглежда, че те са доста близки, най-вече в името на децата.Според близък източник, Бен и Дженифър се справят добре и запазват добрия тон и приятелство. "Децата им все още са много близки. Имат обща приятелска среда, често излизат заедно и поддържат постоянна връзка. А за Бен и Джей Ло най-важно е децата да се чувстват комфортно и да растат в подкрепяща среда.“Бен има три деца от бившата си съпруга Дженифър Гарнър – Вайълет (19), Фин (16) и Самюъл (13), докато Джей Ло е майка на 17-годишните близнаци Еме и Макс от брака си с Марк Антъни. Дори след раздялата на родителите си, децата чест са забелязвани заедно, особено Еме и Фин, които поддържат тясно приятелство, пише Hola.Друг източник подчертава, че Джей Ло винаги се е отнасяла към децата на Бен с много любов: "Тя е прекрасна майка и винаги е показвала същата грижа към неговите деца, както към своите собствени.“Самият Бен Афлек показа отношението си към ситуацията по-рано тази година на премиерата на екшън трилъра "Счетоводителят 2“, в който влиза в една от главните роли. Тогава той бе придружен както от своите деца, така и тези на Джей Ло. "Това е фантастична вечер. Децата са тук, и децата на Джен също. Наистина съм развълнуван,“ каза тогава актьорът.Дори когато го попитаха за бившата му съпруга той не се въздържа от коментар: "За протокола – Дженифър е невероятна, отнася се чудесно с децата ми, има страхотна връзка с тях,“ обясни той. "Обичам нейните деца. Те са прекрасни. Тя е изключително важен, забележителен човек с голяма почтеност, когото обожавам и за когото съм благодарен, че е в живота ми.“, пише ladyzone