Фенове на Светлана Гущерова заподозряха, че в живота ѝ може да има нов мъж.В Instagram последовател на плеймейтката ѝ писа: "Видях те в Кашмир с мъж :)"Светлана не подмина закачливия коментар и отговори с типичното си чувство за хумор:"Е, важното е, че не съм сама с мислите си!"След раздялата си със съпруга си Християн Гущеров, Светлана все по-рядко коментира личния си живот публично, но феновете ѝ следят внимателно всяка нейна публикация за знаци на нова любов.