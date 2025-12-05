Хванаха ги: Ергените Калоян и Маги са заедно
38-годишната финалистка от сезон 3 на "Ергенът“ е във връзка с цели 12 години по-младия от нея Калоян, научи първи Intrigi.bg от свои доверени източници. Двамата дори са били заедно на протеста в понеделник, откъдето разполагаме и с папарашки кадър.
Новината идва само ден след разкритията в риалити предаването, които накараха Габриела да изпадне в истеричен изблик. По време на последния банкет стана ясно, че гаджето й Калоян всъщност се е познавал с друга участничка и приятелка на Габи – Кристина Пламенова, още отпреди предаването. И двамата обаче са премълчали този факт пред Бланко, което я докара до горчиви сълзи.
И докато според повечето зрители реакцията й е била пресилена, днес в Инстаграм профила си Габи обясни защо е била толкова емоционална. "Има много неща, които не са излъчени и вие няма как да знаете. Когато разбрах, че двамата се познават отпреди, върнах лентата назад и много неща ми се навързаха – много червени флагове за Криси и Калоян, на които не отдавах значение, докато не научих истината. Заболя ме, защото разбрах, че съм била лъгана и от двамата“, разкри Габи.
Така или иначе, между Калоян и Кристина не е имало нищо, нито пък в момента са във връзка. Още след края на предаването Габи и Калоян се разделят, а към днешна дата, както стана ясно, той е във връзка с Маги Томова.
Според информация от близки до Магдалена, двамата са заедно от няколко месеца и отношенията им са сериозни, а възрастовата разлика не е проблем.
