Бойко Рашков - Мария Рашкова е била спряна за полицейска проверка на столичния булевард "Драган Цанков". На място полицаите са установили, че автомобилът е без активна застраховка "Гражданска отговорност".
Служителите на реда се е наложило да свалят регистрационните табели на колата, твърдят от "24 часа". Пътни полицаи ѝ написали акт пред собствената ѝ нотариална кантора на столичния бул. "Патриарх Евтимий".
Аре бежи
преди 41 мин.
Леле, каква красота са само тези двамата на снимката - единият пиян залян нонстоп, другата прилича на бабата от приказките, живееща в къщичка на кокоши крака!!! Кой себеуважаващ се нотариус изглежда по този начин, се питам?
