И на 72 тя е неутразима
©
Певицата сияе с нови циркониеви фасети — резултат от серия естетични и стоматологични процедури, които видимо подмладяват излъчването ѝ.
Усмивката ѝ вече е още по-широка, а самата тя не пести настроение и чар при срещите си с публика.
На 72 години изпълнителката демонстрира впечатляваща енергия и активен творчески ритъм. Наскоро тя стана баба за трети път — новина, която по думите на близки до нея хора я е заредила с още повече вдъхновение и желание за сцена. Именно тази вътрешна светлина личи и в последните ѝ публични появи.
В момента Камелия Тодорова обикаля страната, за да представи пред читателите първата си книга — проект, който съчетава лични спомени, сценични истории и житейски уроци. Срещите ѝ с публиката се превръщат в емоционални разговори за музиката, живота и цената на успеха.
Паралелно с литературното си турне певицата репетира и нова музикална програма, озаглавена "Симфония от мечти“. По неин замисъл спектакълът ще съчетава джаз класики, авторски интерпретации и сценично присъствие, което да напомни защо името ѝ остава сред най-разпознаваемите в българската музика.
С нова усмивка, нови проекти и непроменена сценична харизма Камелия Тодорова доказва, че истинските звезди не остаряват — те просто започват нов акт от своята история, пише "Блиц".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Жена изпратила над 159 000 текстови съобщения, включително заплахи, към мъж, с когото е излизала веднъж
13.02
Венци Митов: Затова по COVID измря населението на един град като Перник...Затова много българи загубиха много пари
12.02
Времето рязко се обръща! Идват гръмотевични бури, температури до 19 градуса, а след това сняг!
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Отново рокади в "Преди обед", влиза нов водещ - стар познайник на...
13:26 / 13.02.2026
Почина Никол Караджова
11:05 / 13.02.2026
Една зодия ще има един наистина прекрасен петък 13, напук на суев...
10:03 / 13.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.