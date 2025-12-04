И тази година Студентският празник ще премине под засилен полицейски контрол
© Фокус
"Установени са 79 нарушения на изискванията за пожарна безопасност, свързани с пропуск при документацията за организация и липсата на пожарогасителни средства", добави той.
Главен инспектор Милорад Йорданов от отдел “Охранителна полиция" към ГДНП каза, че са предвидени и допълнителни полицейски екипи при нужда с цел опазване на обществения ред.
"Екипите ще следят за управление на превозни средства при употреба на алкохол и наркотици, както и за изправността на автомобилите. Ще се следи техническата изправност на автомобилите. Предвидена е засилено полицейско присъствие около заведения, пътни участъци с интензивен трафик и където се очаква струпване на млади хора", заяви инспектор Димитрина Иванова от отдел "Пътна полиция“ към ГДНП.
Миналата година по време на Студентския празник настъпилите ПТП-та са били 12, от които три са тежки.
Още по темата
/
Цоков към студентите: Научете се да преодолявате предизвикателствата с упоритост и решителност, те ще ви направят по-силни и уверени
08.12
МВР засилва контрола заради 8 декември: Ще има повече полицаи около заведенията, а продажбата на алкохол - контролирана изкъсо
04.12
Кои са най-предпочитаните места за 8-ми декември от варненските студенти и колко излиза една празнична нощ?
03.12
Пригответе между 200 и 300 лв. за уикенд на хотел около 8 декември, 1500 лв. минимум струват вилите
16.11
Още от категорията
/
Най-силният имуностимулатор, но не на таблетки, а на скилидки – вижте модерните бабини рецепти
13:50
Месопреработватели: 60% от свинското месо, което се продава на българския пазар, е родна продукция
10:17
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.