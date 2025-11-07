По решение на Светия синод от 21 октомври се увеличават цените на най-големите парафинени и восъчни църковни свещи.Според представители на Светия синод промяната се налага заради повишените производствени разходи и цената на суровините, както и за осигуряване на средства за поддръжка на храмове и духовни дейности.Решението е съобразено с изискванията на държавната администрация и цените на църковните свещи вече ще бъдат обявявани и в евро. Поскъпването засяга големите свещи, чиято цена скача с 25 процента. За тези от 80 стотинки миряните ще трябва да се бръкнат вече с левче, или 51 евроцента, а тези от 6 лева стават 8 лева, или 4,06 евро. Новите цени на свещите са в сила от 1 ноември.Социалните мрежи вече прегряха от негативни реакции. Част от коментарите посочват, че по-приемливо щеше да е цените в евро да се закръглят за удобство и на богомолците, и на продавачките в храмовете. Повечето обаче недоумяват от това макар и частично повишение на цените."Поскъпването на църковните свещи е тъжна стъпка, която допълнително отдалечава хората от вярата и храма. За мнозина свещта е не просто обред, а символ на надеждата и общуването с Бога. Когато и този жест стане труден заради цената, църквата губи част от своята достъпност и човечност. Вярата не трябва да се измерва в левове, а в светлина и доброта“, пише във Фейсбук Иван Тодоров. Гергина Христова смята, че става в въпрос за спекула: “Всеизвестно е, че свещите ги вземат на тон от Гърция за жълти стотинки, а тук се продават скъпо.““Да се смее ли човек, да плаче ли?! Всички знаем колко реално струва една свещ. Всички знаем, че 90% от селските храмове са в окаяно състояние и нямат бъдеще. А относно понятието "духовни дейности" бих искал да прочета разписана дефиниция!“, категоричен е Камен Бакърджиев. "С какво се повишиха производствените разходи и с колко се повишиха?“, пита Лиляна Атанасчева. А Мария Ангелова предвижда: "Ще се купува от ,,Всичко по 1 лев" за по 5 стотинки свещ!“, цитира "Телеграф".