Меркурий е ретрограден 3 пъти през 2026 г., а на 26 февруари логиката отстъпва място на интуицията, границите се размиват и комуникацията става объркваща.Според хороскопа, Меркурий ще бъде ретрограден три пъти през 2026 г. и е особено интересно, че всички тези периоди ще се проведат във водни знаци. Този период традиционно се свързва с препланиране, неочаквани забавяния и необходимостта от довършване на стари проекти.От астрономическа гледна точка, ретроградното движение е оптична илюзия. То се получава, когато Меркурий, който се движи по-бързо в орбитата си от Земята, изглежда сякаш изпреварва нашата планета, а от гледна точка на Земята изглежда сякаш се движи назад . В действителност планетата продължава да се движи в първоначалната си посока, пише "Sensa".В астрологията Меркурий се счита за защитник на комуникацията, информацията, договорите, логистиката и интелектуалната дейност . Когато се движи ретроградно , енергията му, обикновено насочена навън, сякаш се обръща навътре. Това се проявява на ежедневно ниво: недоразуменията в комуникацията стават по-чести, възможни са технически повреди, възникват забавяния на пътувания, откриват се стари грешки в документи и неочаквано се завръщат хора от миналото.През 2026 г. се очакват три периода на ретрограден Меркурий:26 февруари – 20 март29 юни – 23 юли24 октомври – 13 ноемвриОсобеност на 2026 г. е, че и трите ретроградни цикъла ще се случат във водните знаци - Риби, Рак и Скорпион. Това означава, че темите за разпит няма да са свързани с външна логика, а с вътрешния свят на чувствата, интуицията, семейните връзки и дълбоките психологически процеси.В Риби може да имате прозрения, но ще ви е трудно да се съсредоточите върху фактите.В Рак всички мисли и разговори ще се въртят около дома, семейството и личния емоционален комфорт. А в Скорпион ще има шанс да разрешите трудни житейски ситуации, да стигнете до корена на проблемите във взаимоотношенията или да преосмислите подхода си към съвместните финанси.Ретрограден Меркурий в РибиМеркурий е ретрограден в Риби от 26 февруари до 20 март.Сякаш енергията на слънчевото затъмнение на 17 февруари не беше достатъчна, на 26 февруари Меркурий започва първото си ретроградно движение за годината, в чувствителния и интуитивен знак Риби.Именно в сблъсъка на две мощни, но противоположни сили се крие причината астролозите да описват февруари 2026 г. като хаотичен.През този период е най-добре да наблегнете на интуицията и креативността . Логиката обаче може да бъде предизвикателство, затова се доверявайте повече на вътрешния си глас.Астролозите вярват, че това е благоприятно време за решаване на стари емоционални проблеми, свирене на музика или медитация. Внимавайте обаче с обещанията и проверявайте внимателно информацията, за да избегнете измама или илюзии.Ретроградният Меркурий във водния знак Риби има особена тежест. Вместо чисто технически въпроси, предизвикателствата ще бъдат оцветени от емоции.Логиката отстъпва място на интуицията, границите се размиват, а комуникацията става объркваща и отворена за погрешно тълкуване. Очаквайте увеличаване на неизказаните очаквания и решенията, взети под влияние на емоциите, а не на разума.Това е като силен попътен вятър, който ни принуждава да напуснем зоната си на комфорт. Ретроградният Меркурий в Риби действа като гъста мъгла, забавяйки всичко, замъглявайки фактите и принуждавайки ни да се обърнем навътре , да поставим под въпрос миналото и да се вслушаме в интуицията си.Транзитът създава огромен вътрешен натиск. Ще почувстваме спешна нужда да действаме, но няма да разполагаме с цялата необходима информация.Събитията ще се развиват с кинематографична скорост, докато способността ни да мислим ясно и да общуваме ще бъде намалена . Това е перфектната рецепта за прибързани действия, емоционални реакции и решения, за които може да съжаляваме по-късно.Ретрограден Меркурий в РакВторият ретрограден Меркурий в Рак през 2026 г. ще продължи от 29 юни до 23 юли. Това се счита за благоприятен период за организиране на семейни дела, свързване с близки и организиране на стари архиви и снимки. Най-добре е обаче да се избягва вземането на важни решения, основани на непосредствени емоции. През тези дни е важно да се създаде безопасно пространство за интимна комуникация с близкитeМеркурий ретрограден в СкорпионТретият напрегнат период в Скорпион ще започне на 24 октомври 2026 г. и ще продължи до 13 ноември. Това време се счита за благоприятно за дълбок психологически анализ, финализиране на дългосрочни процеси и преглед на съвместните финанси. Астролозите съветват тази енергия да се използва за дълбоки промени и трансформация, а не за конфликти и скандали.Основните неща, които трябва да се избягват по време на ретрограден Меркурий , са: започване на нови важни проекти, скъпи покупки и разрешаване на взаимоотношения. Вместо това, астролозите препоръчват завършване и преразглеждане на стари проекти, подреждане на дома и обмисляне на съществуващи идеи, но не и активното им прилагане, докато ретроградният период не приключи.