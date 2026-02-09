Играч на ЦСКА хванат да кара с над 2 промила алкохол
По данни от разследването, около 2 ч. след полунощ, футболистът не спрял на червен светофар в района на бул. "Симеоновско шосе", след което направил и леко ПТП с паркирала кола.
Дрегерът на място отчел 2.32 промила алкохол. Пастор е задържан за 24 ч., предстои материалите да бъдат докладвани на прокуратурата.
