Футболистът на ЦСКАе задържан заради шофиране след употреба на алкохол, съобщиха колегите от NOVA.По данни от разследването, около 2 ч. след полунощ, футболистът не спрял на червен светофар в района на бул. "Симеоновско шосе", след което направил и леко ПТП с паркирала кола.Дрегерът на място отчел 2.32 промила алкохол. Пастор е задържан за 24 ч., предстои материалите да бъдат докладвани на прокуратурата.