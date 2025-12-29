Брижит Бардо е живяла живот, който е бил бурен, страстен и често белязан от дълбоки емоции. Любовта при нея никога не е била просто романтична история. Буря, събитие, което я изгаря и променя - ето това са изразите, с които може да бъде описана.Мъжете в живота й оставят дълбоки следи. С някои е лека, романтична любов, с други - буря от емоции.Роджър Вадим – първата голяма любов (1952–1957)Той е режисьорът, който създаде легендата “Брижит Бардо". Запознават се, когато тя е едва на 15 години, а той – 22-годишен асистент-режисьор. Родителите ѝ категорично се противопоставят на връзката им, но Бардо е толкова влюбена, че опитва да се самоубие, когато я разделят с него.Женят се през 1952 г., когато тя навършва 18. Вадим я превръща в икона с филма “И Бог създаде жената" (1956), който буквално взривява представите за сексуалността на консервативна Европа. След развода си Бардо споделя:"Роджър не беше просто любовта ми. Той беше човекът, който ми даде живот.“Жан-Луи Трентинян – любовта, която не оцелява под прожекторите (1956–1957)По време на снимките на “И Бог създаде жената" тя започва афера с младия актьор Жан-Луи Трентинян. Увлечен от чувства, той напуска жена си, но Бардо бързо се отдръпва. Причината не е липса на чувства, а защото страхът от обвързване я парализира. По-късно Жан-Луи признава, че никоя друга жена не го е белязала толкова дълбоко.Жилбер Беко – кратка буря с музикален фон (1958)Връзката им е кратка, но бурна. Беко пише за нея няколко песни. Казва се, че тя е вдъхновението му за песента "Et maintenant“ ("А сега?“).Саша Дистел – любов между младост и меланхолия (1958–1959)Джаз китарист и певец, с когото Бардо преживява една от най-спокойните си любовни истории. Но спокойствието не ѝ стига. Тя признава по-късно:"Не мога да живея в мир. Аз съм създадена за страст, не за покой.“Жак Шарие – бащата на единствения ѝ син (1959–1962)Женят се през 1959 г. и скоро след това Бардо ражда сина им Никола. Но майчинството не я прави щастлива — тя признава, че не се чувства готова за дете и страда от следродилна депресия."Бях ужасна майка. Но не защото не го обичах — просто не знаех как да бъда такава.“Със сина си имат сложни отношения. не се разбират, често спорят, а това особено много тежи на женската й душа. След развода съдът отнема попечителството ѝ над Никола. Това остава една от най-болезнените рани в живота ѝ.Гюнтер Закс – милионерът, който я обсипва с рози (1966–1969)Немски индустриалец и плейбой, който буквално пуска хиляди рози от хеликоптер над къщата ѝ в Сен Тропе, за да я спечели. Двамата се женят тайно и връзката им е пълна с разкош и дива страст. Но Гюнтер, който обожава светския живот, и Бардо, която вече търси покой, се разминават в представите си за живота."Той беше красив, нежен, прекалено добър за мен.“Бернар д’Ормал – последната ѝ любов и опора (от 1992 г. - 2025 г.)Бивш политически съветник, с когото Бардо живее повече от 30 години. Той я подкрепя в мисията ѝ за защита на животните и я пази от медиите."Бернар ме научи, че любовта може да бъде тиха. След всички пожари, които преживях, това беше като утро след буря.“През целия си живот Брижит Бардо търси едно и също – любов, която да я разбира, но да не я задушава. Мъжете в живота ѝ идват и си отиват, но от всеки тя взема частица светлина, пише Ladyzone.