Илиана Раева се появи с чанта на "Валентино“ за 5000 лева на 60-ия юбилей на Христо Стоичков. Бившата гимнастичка демонстрира стил и класа, като стилният й тоалет също бе обект на коментари и похвали.Първата дама на художествената ни гимнастика и съпругът й Наско Сираков бяха сред най-личните гости на големия купон на Камата на 10 февруари. Специално за рожденика на купона пяха звезди, сред които Орлин Горанов и Васил Найденов, а водещ бе близкият приятел на Стоичков - комикът Димитър Рачков. Самият Христо пък изпълни песен заедно с братя Аргирови и Тони Димитрова.Съпругата на легендарния футболист Мариана блестеше в истински холивудски тоалет и бе определена от присъстващите като една от най-стилните дами, пише "Ретро“.