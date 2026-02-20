Илиана Раева с 5000 лева чанта
Първата дама на художествената ни гимнастика и съпругът й Наско Сираков бяха сред най-личните гости на големия купон на Камата на 10 февруари. Специално за рожденика на купона пяха звезди, сред които Орлин Горанов и Васил Найденов, а водещ бе близкият приятел на Стоичков - комикът Димитър Рачков. Самият Христо пък изпълни песен заедно с братя Аргирови и Тони Димитрова.
Съпругата на легендарния футболист Мариана блестеше в истински холивудски тоалет и бе определена от присъстващите като една от най-стилните дами, пише "Ретро“.
