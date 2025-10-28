ЗАРЕЖДАНЕ...
Илон Мъск създаде конкурент на Wikipedia
Grokipedia наподобява популярната онлайн енциклопедия, с която милиарди потребители по света са свикнали, по стил и формат, със статии по теми, вълнуващи обществото. Но доста начинът му на работа е доста по-прозрачен, предаде The Washington Post.
Проектът е най-новият опит на Мъск да използва Grok, подобна на ChatGPT AI система, разработена от неговата компания xAI. Чрез нея бизнес магнатът се стреми да предложи десни, свободни алтернативи на популярни масови технологични инструменти.
Почитатели на Мъск посрещнаха дебюта на новата уебенциклопедия с вълнение, докато критиците подчертаха примери за статии, които съдържат неистини или пасажи, които копират дословно Wikipedia.
Преди старта на Grokipedia, някои наблюдатели казаха, че очакват тя да черпи много от най-популряната онлайн енциклопедия за съдържанието си.
