Има нещо, което трябва да знаете, ако живеете без брак
Но ако имотът е само на името на единия партньор и той внезапно си отиде от този свят, законът не признава другия като наследник.
В очите на правото няма значение колко години сте живели заедно или колко сте вложили в дома – наследяват първо децата, после родителите, след това братята и сестрите и т.н. А ако посочените са починали, имотът преминава в ръцете на държавата. Така, дори да сте споделяли живота си с човека до вас в продължение на двадесет или тридесет години, може да останете без каквито и да е права върху жилището, в което сте създали толкова спомени.
Тази сурова истина подчертава колко е важно да се мисли за правната защита на партньора в случай на непредвидени събития, защото животът без брак не осигурява автоматично наследствени права.
Без документ, завещание или друг вид договор, всичко, което сте строили заедно, може да бъде изгубено, а сигурността на човека, с когото делите ежедневието си, остава незастрахована.
