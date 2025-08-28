ЗАРЕЖДАНЕ...
Имотите в Италия: Малка градска къща за около 150 000 евро, а вила с басейн между 400 000 и 500 000 евро
Според проучване на Tecnocasa Group чуждестранните купувачи представляват 9.5% от всички сделки с недвижими имоти през 2024 г, а Global Buyer Survey 2025 на Gate-away.com показва, че международните купувачи са привлечени от Италия не само по финансови причини, но и заради романтичния имидж и качество на живот в страната.
През последните няколко години броят на сделките постоянно се увеличава. Цените на жилищата в Италия продължават умерената си тенденция на растеж. Към 2025 г. средната продажна цена е нараснала с 2,73% спрямо 2024 г., с по-рязко увеличение в големите градове и туристическите райони.
И така, да се впуснем по-задълбочено в анализа и възможностите пред нас.
Чуждестранните купувачи в Италия традиционно се насочват към селските имоти
Тоскана е фаворит още от времето на "Гранд тур" през XVIII век, когато британски аристократи са се стекли в региона. Днес все още е изключително популярен - "Chiantishire" (нарицателно за район от Тоскана, в който купуват предимно британци) се радва на голямо търсене от десетилетия и в резултат на това цените на имотите в голяма част от Тоскана остават високи, въпреки че други части на Италия отбелязват по-бавен растеж.
Езерата в Северна Италия остават многогодишен фаворит сред международните купувачи, които съставляват около 75% от пазара в някои райони. Вече не само британците - германците, швейцарците, холандците и американците също активно купуват. Езерото Комо е най-известното и най-скъпото, с крайбрежни вили, които възлизат на цени от 4-5 милиона евро, а апартаментите започват от около 120 000 евро. Южният край на Комо е предпочитан заради бързия си достъп до Милано, докато западният бряг се радва на повече слънчева светлина. За по-ниски цени опциите са езерото Маджоре или Лугано, които все още предлагат красива природа и очарователни села.
Ако търсите по-достъпни локации, езерото Trasimeno в Umbria е скрит скъпоценен камък. Цените тук могат да бъдат с 30 – 40% по-ниски от северните езера, съветват от "Моите пари". Можете да намерите малки градски къщи за около 150 000 евро, а вили с басейни между 400 000 и 500 000 евро.
За тези с по-ограничен бюджет, които все още мечтаят за италианския селски живот, Абруцо предлага едни от най-добрите цени в страната. Разположен по на юг, този регион предлага зашеметяваща планинска и крайбрежна природа на малка част от тосканските цени. Проектите за обновяване редовно се появяват за по-малко от 25 000 евро, а 350 000 евро могат да купят просторен селски дом.
Насочвайки се по на юг, Пулия е твърдо на радара на международните купувачи. Всъщност през последните години чуждестранното търсене в Пулия понякога изпреварва това в Тоскана. Някога сравнително беден и селскостопански регион, Пулия сега се възползва от туристическия бум, а неговите добре запазени исторически центрове и традиционна архитектура привличат интерес от цяла Европа и извън нея.
