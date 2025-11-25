Имунолог: Хроничната кашлица е проблем не само за възрастните, но и за децата!
Кашлицата е един от основните защитни механизми на дихателните пътища. Но когато стане хронична и свръхчувствителна, тя се превръща в сериозен здравословен проблем както за възрастни, така и за деца. Това написа във Фейсбук профила си д-р Цветелина Великова, имунолог.
"Нашият фокус в тази статия е да разгледаме възможната роля на ECP във връзка с IgE при хронична кашлица при деца.
Ключовите предизвикателства:
Хроничната кашлица при деца и възрастни изисква по-добри биомаркери за диагностика и лечение.
Свръхчувствителността към кашлицата е сериозен симптом, особено при деца с алергии", обяснява тя.
"Респираторните инфекции са голямо предизвикателство за педиатрите, особено при деца с алергии. Иновации в диагностиката:
Възможността за използване на синдром на свръхчувствителност към кашлица, въведен при възрастни, все още е под въпрос за деца.
Еозинофилният катионен протеин (ECP) е обещаващ маркер за хронична кашлица, но все още се нуждае от валидиране и доказване в клинична среда", обяснява имонулогът.
