Преди броени дни имах честта да се запозная отблизо с една много интересна и вдъхновяваща докторска дисертация. Темата ѝ беше свързана с вродения антивирусен отговор в чревния епител – една изключително важна област, защото стомашно-чревните вирусни инфекции са сред най-честите причини за посещения при педиатър или в спешните отделения.Авторката на дисертацията, д-р Милда Шешкуте (Milda Šeškutė) използва съвременни чревни органоиди и ко-културелни модели, за да покаже как различни клетки - епителни и имунни, участват в защитата на чревната лигавица от вирусите. Особен акцент бе поставен върху ролята на мелатонина – молекула, която познаваме най-вече с ролята си за съня и циркадния ритъм, но която има и доказани имуномодулиращи и противовъзпалителни ефекти. Интересното е, че мелатонинът може да подпомогне баланса между апоптозата и регенерацията на епителните клетки и да повлияе различни антивирусни молекулярни пътища. Това дава възможности за създаване на нови терапии и дори за профилактични стратегии за справяне вирусните чревни инфекции."Искам да поздравя д-р Шешкуте за нейния труд и отдаденост. За мен беше чест да бъда част от международното жури – и всъщност това беше моята първа роля като член на жури за докторска защита. В България не съм хабилитирано лице (доцент или професор) за момента, поради което не мога да бъда рецензент на дисертации, но за щастие участвах в качеството си на външен, международен рецензент към Lithuanian University of Health Sciences– една роля, която приех с радост и отговорност", пише тя.