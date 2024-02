Инструментът, който почиства интернет: Колко струва изтриването на личната ви информация онлайн?

© Mozilla предлага нова услуга, която обещава автоматично премахване на всички лични данни от онлайн средата. Monitor Plus е разширената версия на услугата Mozilla Monitor, която преди уведомяваше безплатно, ако пощата е част от пробив в сигурността.



Инструментът, който ще изтрие всички лични данни, които не искате онлайн, и ще следи непрекъснато личната информация, изложена в Интернет, може да се използва на база месечен или годишен абонамент. Mozilla Monitor Plus ще струва 8,99 щатски долара на месец или 107,88 щатски долара на година.



Услугата сканира почти 200 сайта всеки месец, които използват данни "негативно", и ще уведоми потребителите веднага щом техните данни бъдат премахнати успешно.



В контекста, в който сме все по-уязвими онлайн и нашите данни могат да бъдат използвани от киберпрестъпници, за да ни навредят, първокласният инструмент може да представлява конкретен план за контрол и защита на онлайн самоличността, особено след като изтриването на лична информация, само пътят не е един лесен. Има обаче други приложения, които правят същото, но на много по-малък брой сайтове.



Проучване показва, че 42% от хората от 18 до 24 години искат да знаят каква информация имат компаниите за тях. Всички сайтове, които използваме в Интернет, съхраняват данни за нас, които могат да продадат на други компании. Колкото повече компании разполагат с нашите данни, толкова по-големи са шансовете те да изтекат или да попаднат в ръцете на хакери.



За да ни помогне да разберем какво се случва, компанията ще предложи безплатно сканиране, което ще ни покаже къде са били разкрити нашите данни.



"Когато стартирахме Monitor, нашата цел беше да помогнем на хората да открият къде може да е била разкрита личната им информация. Сега, с Monitor Plus, ще помогнем на хората да възстановят своите разкрити данни от брокерски сайтове на данни, които се опитват да продадат", каза Тони Амарал-Чиното, продуктов мениджър на продукта, според блога на компанията, цитиран от adevarul.ro.



По-конкретно, инструментът ще търси къде данни като имена, адреси и телефонни номера са били изложени на уебсайтове, които ги продават с цел печалба. В допълнение, търсенето може да бъде разширено, за да включва информация като имена на членове на семейството, криминална история, училищен район на децата и дори хобита.



При стартирането услугата ще бъде достъпна само за потребители в САЩ и ще бъде разпространена глобално.