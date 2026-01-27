Интересен празник днес, гадаем какво ще бъде времето
Св. Йоан Златоуст е един от тримата “светители" (вселенски учители), забележителен проповедник и богослов. Бил епископ на Константинопол шест години, а в заточение страдал три години. Канонизиран е за светец през 438 г. На днешния ден се възпоменава тържественото връщане на светите му мощи на 27 януари 438 г. от Комана в Цариград и полагането им в църквата “Св. Апостоли". По времето на Латинската империя мощите му били пренесени в Рим в катедралата “Св. Петър".
Какво казват знаците за 27 януари?
В народа 27 януари е празникът Златоустовден или Златоустов огън, а знаците, по които народът е гадаел, са следните:
ако прозорците в къщата са замъглени - ще стане по-топло;
ако кучето ляга на снега - ще започне виелица;
ако дърветата са покрити в слана - очаква се бързо затопляне;
ако има бели облаци в небето - очаква се студ;
ако слънцето залязва рано - трябва да се подготвите за слана.
В старите времена на този ден цялото семейство се е събирало близо до горящата печка - предците ни са вярвали, че това обещава мир и просперитет в къщата.
