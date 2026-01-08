Интересен празник е днес!
На този ден традицията повелява да се засвидетелства уважение към жените, които "бабуват" на родилките. В миналото, когато децата са се раждали в дома, около родилката са били само бабите - по възрастни жени от селото, които с умение, придобито от личен опит, израждали бебето в домашни условия. Те помагали не само по време на самото раждане, но и преди и след него.
До 1968 г. народният празник Бабинден се е отбелязвал на 21 януари. С календарната реформа на Българската православна църква от същата година датата на честването на Бабинден се измества - от 21 на 8 януари, като 21 януари се отбелязва като Ден на родилната помощ.
Резиденцията на Тодор Живков в Нареченски бани днес е луксозен хотел, с цена за двойна стая от 266 евро
