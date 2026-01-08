Бабинден е български празник, отбелязван на 8 януари (или на 21 януари по нов стил) в чест на бабата акушерка в селото. Празникът е свързан със семейните обичаи.На този ден традицията повелява да се засвидетелства уважение към жените, които "бабуват" на родилките. В миналото, когато децата са се раждали в дома, около родилката са били само бабите - по възрастни жени от селото, които с умение, придобито от личен опит, израждали бебето в домашни условия. Те помагали не само по време на самото раждане, но и преди и след него.До 1968 г. народният празник Бабинден се е отбелязвал на 21 януари. С календарната реформа на Българската православна църква от същата година датата на честването на Бабинден се измества - от 21 на 8 януари, като 21 януари се отбелязва като Ден на родилната помощ.