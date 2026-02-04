На 4 февруари отдаваме почит към паметта на преподобния Исидор Пелусийски.Преп. Исидор бил роден в Египет в знатно семейство. Получил добро образование, но пожелал усамотен живот. Той бил подстриган в монашество, после се заселил в пустинно място в Долни Египет.Там се отдал на строго въздържание. Със своя благочестив живот привлякъл много сподвижници и ги учел на смирение и борба против страстите и светските помисли. Понесъл големи страдания от езичниците заради своите строги и изобличителни речи.